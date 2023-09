Exposition Yves Zurstrassen « Jouez la peinture » Musée Picasso Antibes, 14 octobre 2023, Antibes.

Antibes,Alpes-Maritimes

Le musée Picasso d’Antibes dédie une exposition au peintre belge Yves Zurstrassen. L’exposition « Jouer la peinture » présente une sélection d’œuvres de l’artiste, jamais ou très peu montrées au public….

2023-10-14 fin : 2023-01-07 . .

Musée Picasso Place Mariéjol – Château Grimaldi

Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Musée Picasso in Antibes is dedicating an exhibition to Belgian painter Yves Zurstrassen. Jouer la peinture » presents a selection of the artist’s works, never or rarely shown to the public…

El Museo Picasso de Antibes dedica una exposición al pintor belga Yves Zurstrassen. La exposición, titulada « Jouer la peinture » (« Jugar con la pintura »), presenta una selección de obras del artista que nunca, o muy raramente, se han mostrado al público….

Das Picasso-Museum in Antibes widmet dem belgischen Maler Yves Zurstrassen eine Ausstellung. Die Ausstellung « Jouer la peinture » (Die Malerei spielen) zeigt eine Auswahl von Werken des Künstlers, die noch nie oder nur selten öffentlich gezeigt wurden…

