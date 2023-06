Atelier en famille Musée Picasso Antibes, 17 septembre 2023, Antibes.

Atelier en famille Dimanche 17 septembre, 10h30 Musée Picasso sur inscription

Le mouvement autour des collections du musée. Atelier en famille à partir de 5 ans.

Le château Grimaldi devient « musée Picasso » en 1966. En 1946, durant six mois, Picasso y réalise de nombreuses œuvres qu'il laisse en dépôt à la ville d'Antibes. Différents dons et achats depuis 1952, des dépôts issus de la dation de Jacqueline Picasso en 1991, enrichiront la collection Picasso du musée. Des œuvres de Nicolas de Staël, de Hans Hartung et Anna-Eva Bergman et d'artistes importants du XXe siècle sont présentées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

