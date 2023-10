La Classe, l’œuvre ! Musée Picasso Antibes, 13 mai 2023, Antibes.

La Classe, l’œuvre ! Samedi 13 mai, 20h15, 21h00 Musée Picasso Entrée libre

Une classe d’élèves de CM1 vous propose une représentation théâtrale, en partenariat avec l’association Collectif 8. Le spectacle, inspiré de l’oeuvre de Pablo Picasso La Joie de vivre, sera suivie d’une présentation de la peinture.

Musée Picasso Château Grimaldi Place Mariejol, 06600 Antibes, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 54 28 http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/les-activites-culturelles Le château Grimaldi devient « musée Picasso » le 27 décembre 1966. Picasso y séjourne de la mi-septembre à la mi-novembre 1946, y réalise de nombreuses œuvres et laisse 23 peintures et 44 dessins en dépôt à la ville d’Antibes. Différents dons et achats de 1952 à nos jours, des dépôts issus de la donation de Jacqueline Picasso en 1991, enrichiront de manière significative la collection Picasso du musée. Des œuvres de Nicolas de Staël, de Hans Hartung, d’Anna-Eva Bergman et d’artistes importants du XXe siècle sont présentées. Une remarquable collection de sculptures de Germaine Richier et des œuvres de Miró, Bernard Pagès, Anne et Patrick Poirier sont visibles en permanence sur la terrasse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:15:00+02:00 – 2023-05-13T20:45:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:45:00+02:00

©Agence ZOO / Arthur Bonifay