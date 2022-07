Atelier pour les tout-petits : « Recycler/Créer » Musée Picasso Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Atelier pour les tout-petits : « Recycler/Créer » Musée Picasso, 17 septembre 2022, Antibes. Atelier pour les tout-petits : « Recycler/Créer » Samedi 17 septembre, 10h15 Musée Picasso

Sur réservation par courriel jusqu’au 12 septembre au soir à l’adresse publics.musees@ville-antibes.fr

Atelier pour les tout-petits (2 ans 1/2 à 4 ans 1/2) autour de la création. Découverte d’une œuvre suivie d’un atelier plastique pour donner aux enfants l’envie recycler leurs objets en œuvre d’art. handicap moteur mi Musée Picasso Château Grimaldi Place Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte d’azur Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Parc de stationnement (Port) Autocar (Gare routière à 600 mètres) Gare desservie (à 800 mètres)

04 92 90 54 20 http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/picasso Le château Grimaldi devient « musée Picasso » en 1966. En 1946, durant six mois, Picasso y réalise de nombreuses œuvres qu’il laisse en dépôt à la ville d’Antibes. Différents dons et achats depuis 1952, des dépôts issus de la dation de Jacqueline Picasso en 1991, enrichiront la collection Picasso du musée. Des œuvres de Nicolas de Staël, de Hans Hartung et Anna-Eva Bergman et d’artistes importants du XXe siècle sont présentées. Découverte de l’oeuvre d’Arman À ma jolie suivie d’un atelier plastique pour donner aux enfants l’envie de recycler à leur tour, leurs objets en oeuvre d’art.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:15:00+02:00

2022-09-17T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Musée Picasso Adresse Château Grimaldi Place Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte d'azur Ville Antibes Age minimum 2 Age maximum 5 lieuville Musée Picasso Antibes Departement Alpes-Maritimes

Musée Picasso Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/

Atelier pour les tout-petits : « Recycler/Créer » Musée Picasso 2022-09-17 was last modified: by Atelier pour les tout-petits : « Recycler/Créer » Musée Picasso Musée Picasso 17 septembre 2022 Antibes Musée Picasso Antibes

Antibes Alpes-Maritimes