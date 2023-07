Atelier autour de l’exposition « François Ravard jette l’encre » Musée peynet et du dessin humoristique Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Antibes Atelier autour de l’exposition « François Ravard jette l’encre » Musée peynet et du dessin humoristique Antibes, 17 septembre 2023, Antibes. Atelier autour de l’exposition « François Ravard jette l’encre » Dimanche 17 septembre, 14h30 Musée peynet et du dessin humoristique Sur inscription Visite-atelier autour de l’exposition François Ravard jette l’encre.

Visite de l’exposition suivie d’une initiation à l’aquarelle. Musée peynet et du dessin humoristique Place Nationale, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte d’azur Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 54 30 http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/peynet [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 90 54 30 »}, {« type »: « email », « value »: « magali.ardisson@ville-antibes.fr »}] Musée consacré dans ses premières salles à l’œuvre du dessinateur Raymond Peynet puis dans les salles arrières au dessin humoristique de presse du XIXe siècle à nos jours. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Musée peynet et du dessin humoristique Adresse Place Nationale, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte d'azur Ville Antibes Departement Alpes-Maritimes Age min 6 Age max 13 Lieu Ville Musée peynet et du dessin humoristique Antibes

Musée peynet et du dessin humoristique Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/