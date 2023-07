Visite libre des collections du musée Musée peynet et du dessin humoristique Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Antibes Visite libre des collections du musée Musée peynet et du dessin humoristique Antibes, 16 septembre 2023, Antibes. Visite libre des collections du musée 16 et 17 septembre Musée peynet et du dessin humoristique entrée libre Visite libre des collections du musée Musée peynet et du dessin humoristique Place Nationale, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte d’azur Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 54 30 http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/peynet Musée consacré dans ses premières salles à l’œuvre du dessinateur Raymond Peynet puis dans les salles arrières au dessin humoristique de presse du XIXe siècle à nos jours. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

