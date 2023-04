De notes en accord Musée petiet Limoux Catégories d’Évènement: Aude

De notes en accord Musée petiet, 13 mai 2023, Limoux. De notes en accord Samedi 13 mai, 18h00, 20h00 Musée petiet 30 places disponibles pour chaque prestation Concert olfactif autour de 3 oeuvres choisies au sein de l’exposition permanente du musée. Expérience multi sensorielle en compagnie d’Adrey Irles, violonniste, Sophie Irles, experte en parfum et Salomé Camarroque, contrebassiste. Musée petiet Promenade du Tivoli BP 88, 11300, Limoux, Aude, Occitanie Limoux 11300 Aude Occitanie 09 63 68 34 54 http://www.limoux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0963683454 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.petiet@orange.fr »}] Exposition de peintures françaises datant de la seconde moitié du XIXème siècle et du début du XXème. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00 ©Musée Petiet

