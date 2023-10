Du théâtre au musée ou du musée au théâtre ? Musée petiet Limoux, 13 mai 2023, Limoux.

Le projet est beau ! Insuffler la vie aux œuvres, qu’elles s’expriment ou dialoguent entre elles, au travers du prisme d’une thématique : la satire pour la classe de 3e, la place de la femme dans la société du 19e siècle pour la classe de 4e. Les élèves ont choisi deux tableaux lors de leur visite au musée, à partir desquels ils ont écrit une saynète. Ils seront ravis de vous faire découvrir le fruit de leur travail d’écriture et de mise en scène, réalisé sous l’oeil expert de la comédienne Virginie Perrussel de la Compagnie Kaïros.

