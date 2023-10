Cet évènement est passé Ca tricote au Musée ! Musée paysan Viuz-en-Sallaz Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Viuz-en-Sallaz Ca tricote au Musée ! Musée paysan Viuz-en-Sallaz, 13 mai 2023, Viuz-en-Sallaz. Ca tricote au Musée ! Samedi 13 mai, 18h00 Musée paysan Le Musée vous ouvre ses portes en nocturne. Durant la soirée, les savoirs-faire seront mis à l’honneur à travers des projections et des démonstrations. Une animation « tricot » permettra la création de carrés dans le cadre de l’action « Les Fées roses du CHAL ». Musée paysan 628 Avenue de Savoie – 74250 Viuz-en-Sallaz Viuz-en-Sallaz 74250 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 36 89 18 http://www.paysalp.fr https://fr-fr.facebook.com/Ecomus%C3%A9e-PAYSALP-151762634896860/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Haute-Savoie, Viuz-en-Sallaz

Lieu Musée paysan
Adresse 628 Avenue de Savoie - 74250 Viuz-en-Sallaz
Ville Viuz-en-Sallaz
Departement Haute-Savoie

