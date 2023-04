Une nuit de feu Musée paysan et artisanal La Chaux-de-Fonds Catégorie d’évènement: La Chaux-de-Fonds

Une nuit de feu Musée paysan et artisanal, 13 mai 2023, La Chaux-de-Fonds. Une nuit de feu Samedi 13 mai, 19h30 Musée paysan et artisanal Toute une soirée dédiée au feu:

une exposition à visiter avec une lampe de poche,

un atelier pour les enfants, des contes au coin du feu,

un spectacle par le théâtre Onirique « Fournaise »,, une déferlante d’étincelles, des effets pyrotechniques fascinant, deux jongleurs professionnels réalisent un show époustouflant

et pour finir la nuit, des lampes d’autrefois à découvrir. Musée paysan et artisanal 148, Crêtets, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Suisse La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds Neuchâtel http://www.mpays.ch https://www.facebook.com/musee.paysan?fref=ts Dans une ferme du XVIIe siècle, qui a fêté ses 400 ans en 2012, venez découvrir la vie des paysans-horlogers qui ont défriché et développé la région. Bus no 3 direction les Foulets, arrêt Polyexpo. Parking en face du musée (horodateur) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

