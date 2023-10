Cet évènement est passé Conférence « Représentation des Paysannes et Paysans dans la peinture » Musee paysan d’emile. Simorre Catégories d’Évènement: Gers

Simorre Conférence « Représentation des Paysannes et Paysans dans la peinture » Musee paysan d’emile. Simorre, 13 mai 2023, Simorre. Conférence « Représentation des Paysannes et Paysans dans la peinture » Samedi 13 mai, 20h30 Musee paysan d’emile. « Représentation des Paysannes et Paysans dans la peinture » conférence par Mme CAILLE Marie Thérèse, Conservateur Honoraire des Musées de France Musee paysan d’emile. Avenu La bourdette, Simorre, Gers, Occitanie Simorre 32420 Gers Occitanie 05 62 62 36 64 http://www.musepaysan.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

