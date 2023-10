Cet évènement est passé Conférence « Représentation des Paysannes et Paysans dans la peinture » Musée Paysan d’émile, Avenue de Labourdette 32420 SIMORRE Simorre Catégories d’Évènement: Gers

Simorre Conférence « Représentation des Paysannes et Paysans dans la peinture » Musée Paysan d’émile, Avenue de Labourdette 32420 SIMORRE Simorre, 13 mai 2023, Simorre. Conférence « Représentation des Paysannes et Paysans dans la peinture » Samedi 13 mai, 20h30 Musée Paysan d’émile, Avenue de Labourdette 32420 SIMORRE « Représentation des Paysannes et Paysans dans la peinture » Conférence par Madame CAILLE Marie Thérèse, Conservateur Honoraire des Musées de France ». Musée Paysan d’émile, Avenue de Labourdette 32420 SIMORRE 32420 SIMORRE Simorre 32420 Gers Occitanie 06 78 30 99 12 https://www.museepaysan https://www.facebook.com/MUSEEPAYSANSIMORRE/;https://www.instagram.com/museepaysandemile Depuis 1990, le Musée Paysan d’Émile présente la vie des paysans de Gascogne avant 1960 au travers d’une riche collection de 4000 pièces réparties en espaces thématiques.

Lieu magique de savoir et d’histoire le Musée Paysan d’Émile fait partie de ces raretés qui méritent d’être absolument visitées un jour. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Musée paysan d’Émile Détails Catégories d’Évènement: Gers, Simorre Autres Lieu Musée Paysan d'émile, Avenue de Labourdette 32420 SIMORRE Adresse 32420 SIMORRE Ville Simorre Departement Gers Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Musée Paysan d'émile, Avenue de Labourdette 32420 SIMORRE Simorre latitude longitude 43.451111;0.735833

Musée Paysan d'émile, Avenue de Labourdette 32420 SIMORRE Simorre Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/simorre/