Le Paul Valéry Code : meurtre à la sétoise Musée Paul Valéry, 13 mai 2023, Sète. Le Paul Valéry Code : meurtre à la sétoise Samedi 13 mai, 22h00 Musée Paul Valéry Entrée libre De et avec Julien Masdoua et Fiona Della Porta

Bienvenue dans la visite guidée décalée et humoristique conçue par la compagnie du capitaine, spécialiste du théâtre immersif !

Le corps d’un homme, assassiné dans d’étranges circonstances, a été retrouvé rue Paul Valéry. L’inspectrice du SBI (Bureau Sétois d’investigation) et le professeur Landon, éminent symbologue américain, sont persuadés que la clef du mystère se trouve dans certaines des oeuvres du musée. Ensemble, et avec votre aide, ils vont tenter de cracker le « Paul Valéry Code ». Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 99 04 76 16 http://www.museepaulvalery-sete.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©David J Photographie

