Visite du fonds Maurice Marinot Musée Paul Valéry, 13 mai 2023, Sète. Visite du fonds Maurice Marinot Samedi 13 mai, 20h00 Musée Paul Valéry Entrée libre Venez découvrir un accrochage inédit du fonds Maurice Marinot.

Grâce à la générosité de sa fille, le musée possède un riche fonds de peintures, dessins et verreries de Maurice Marinot (1882-1960), artiste qui côtoya les « fauves » (Matisse, Derain, Marquet…) avant de devenir l’un des plus grands maîtres verriers de son temps, s’illustrant par ses flacons et vases Art Déco.

Avec Ingrid Junillon, Conservatrice stagiaire, Institut national du patrimoine.

©Musée Paul Valéry

