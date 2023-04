Paysage en pop-up Musée Paul Valéry Sète Catégories d’évènement: Hérault

Paysage en pop-up Musée Paul Valéry, 13 mai 2023, Sète. Paysage en pop-up Samedi 13 mai, 19h00 Musée Paul Valéry Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles. Venez plonger dans l’univers de Thomas Verny en fabriquant un paysage de papier en trois dimensions que vous habillerez de motifs et lumière au pastel, outil de prédilection de l’artiste.

Avec Emilie Fayet, artiste plasticienne. Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00 ©Emilie Fayet

