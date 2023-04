Visite de l’exposition Thomas Verny Musée Paul Valéry, 13 mai 2023, Sète.

Visite de l’exposition Thomas Verny Samedi 13 mai, 18h00 Musée Paul Valéry Entrée libre

Né en 1975 dans une famille de peintres, Thomas Verny est diplômé de l’Ecole nationale des beaux-arts de Paris en 1998, élève de Vincent Bioulès, membre fondateur du groupe Supports/Surfaces, il vit à Sète et exerce aujourd’hui à l’Ecole des beaux-arts. Il procède toujours avec la même technique, le pastel sur le motif, associé à l’acrylique pour les formats les plus importantes. Pendant plus d’un an, Thomas Verny a travaillé sur le motif au musée Paul Valéry, autour du Cimetière marin ou encore sur le port et la corniche. De cette période de création sont nées près de 250 vues inédites exécutées au pastel qui seront présentées au musée Paul Valéry. Les vues s’articuleront avec un ensemble singulier – et plus secret – de 20 figures érotiques accompagnées de sculptures peintes.

Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 99 04 76 16 http://www.museepaulvalery-sete.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

©Musée Paul Valéry