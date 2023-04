La peinture académique : toute une histoire ! Musée Paul Valéry Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

La peinture académique : toute une histoire ! Musée Paul Valéry, 13 mai 2023, Sète. La peinture académique : toute une histoire ! Samedi 13 mai, 18h00 Musée Paul Valéry Entrée libre Restitution du projet avec une classe de seconde du lycée Paul Valéry qui réinterprète quelques toiles académiques (Sac de Rome, Philoctète abandonné sur l’île de Lemnos, Diane rencontrant Vénus). Les codes de représentation de la peinture académique, propices à l’intensité dramatique et théâtrale, permettent aux élèves de créer des saynètes qui seront jouées devant les toiles. Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 99 04 76 16 http://www.museepaulvalery-sete.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00 ©Musée Paul Valéry

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sète Autres Lieu Musée Paul Valéry Adresse 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète Ville Sète Departement Hérault Age max 99 Lieu Ville Musée Paul Valéry Sète

Musée Paul Valéry Sète Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sete/

La peinture académique : toute une histoire ! Musée Paul Valéry 2023-05-13 was last modified: by La peinture académique : toute une histoire ! Musée Paul Valéry Musée Paul Valéry 13 mai 2023 Musée Paul Valéry Sète Sète

Sète Hérault