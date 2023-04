Regards croisés sur Sète : peinture et photographie Musée Paul Valéry Sète Catégories d’évènement: Hérault

Regards croisés sur Sète : peinture et photographie Musée Paul Valéry, 13 mai 2023, Sète. Regards croisés sur Sète : peinture et photographie Samedi 13 mai, 18h00 Musée Paul Valéry Entrée libre Restitution du projet qui réunit deux structures culturelles sétoises, le Musée Paul Valéry et le Centre photographique documentaire ImageSingulières. Il va s’articuler autour de deux oeuvres : une peinture de Gabriel Couderc et une photographie de Gabrielle Duplantier. Le photographe Frédéric Trobrillant et la plasticienne Emilie Fayet sont intervenus auprès de la classe de Mme Viseur, professeur d’arts plastiques. Les élèves de premières du lycée Paul Valéry de Sète présentent à cette occasion leurs créations. Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 99 04 76 16 http://www.museepaulvalery-sete.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

