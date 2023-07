Jeu en famille, à partir de 8 ans « A la recherche du symbole perdu » Musée Paul Landowski Boulogne-Billancourt, 17 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Jeu en famille, à partir de 8 ans « A la recherche du symbole perdu » Dimanche 17 septembre, 14h00, 14h45, 15h30 Musée Paul Landowski Entrée libre sur réservation

Vous êtes appelés, en tant que chercheurs, pour déchiffrer une page du journal de l’artiste Paul Landowski. Au centre de documentation et dans les salles, aidez l’équipe du musée à découvrir ce qu’elle peut bien contenir. Jusqu’où vous mènera-t-elle ?

Le musée présente l'œuvre de cet artiste, auteur du célèbre Christ rédempteur qui domine la baie de Rio de Janeiro. Le parcours est construit sur un propos thématique, structuré par les œuvres emblématiques de la renommée de l'artiste, et aboutissant à son grand œuvre, Le Temple de l'Homme. Le choix des 70 sculptures, vise à illustrer la diversité de la production, dans les sujets, les échelles, les matériaux et les commanditaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:40:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:10:00+02:00

