Dj Nick Udg$ (100% vinyls).au musée Musée Paul-Dini, 13 mai 2023, Villefranche-sur-Saône. Dj Nick Udg$ (100% vinyls).au musée Samedi 13 mai, 19h30 Musée Paul-Dini Venez découvrir l’exposition Le Toucher du monde au son des platines de Dj Nick Udg$ (100% vinyls).

Un moment inoubliable à découvrir dans le respect de la sécurité des oeuvres ! Musée Paul-Dini 2 place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 68 33 70 http://www.musee-paul-dini.com https://fr-fr.facebook.com/musee.municipal.paul.dini Suite aux donations de Paul et Muguette Dini faites à la ville de Villefranche, le musée municipal présente un panorama de la création picturale de la région Rhône-Alpes depuis plus d’un siècle. Accès libre et gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Dj Nick Udg$ (100% vinyls)

