Impro au musée Musée Paul-Dini, 13 mai 2023, Villefranche-sur-Saône. Impro au musée Samedi 13 mai, 19h00 Musée Paul-Dini Entrée libre et accès gratuit Les élèves allophones de l’école Albert Camus de Villfranche-sur-Saône propose un spectacle de théâtre d’improvisation devant les oeuvres de la collection permanente. Avec l’aide du collectif Misfits, ces enfants (dont le français n’est pas la langue maternelle) vont vous faire découvrir le musée autrement. Musée Paul-Dini 2 place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 68 33 70 http://www.musee-paul-dini.com https://fr-fr.facebook.com/musee.municipal.paul.dini Suite aux donations de Paul et Muguette Dini faites à la ville de Villefranche, le musée municipal présente un panorama de la création picturale de la région Rhône-Alpes depuis plus d’un siècle. Accès libre et gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00 ©Musée municipal Paul-Dini

