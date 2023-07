Visite théâtralisée au musée Musée Paul-Dini, musée municipal Villefranche-sur-Saône, 17 septembre 2023, Villefranche-sur-Saône.

Visite théâtralisée au musée Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée Paul-Dini, musée municipal

Découvrez le musée de façon inédite grâce à de petites saynètes créées sur mesure. Irene et Maxime, les médiateurs du musée, ont créé une machine pour voyager dans le temps : embarquez avec eux pour rencontrer des personnages d’autrefois !

À partir de 15 h, durée 30 minutes. Plusieurs départs : 15h00, 16h00, 17h00. Tout public. Espace Grenette.

—

Durant les Journées européennes du patrimoine le musée est ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Tout au long du week-end, entrée et animations gratuites.

Retrouvez toutes nos propositions ludiques pour les familles en libre accès dans les salles du musée.

Musée Paul-Dini, musée municipal 2, place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 68 33 70 http://www.musee-paul-dini.com Musée municipal fondé en 1863, le musée renait au début des années 2000 suite à la première donation d’œuvres faite par Paul et Muguette Dini à la Ville de Villefranche-sur-Saône.

Installé dans deux bâtiments historiques réhabilités, le musée Paul-Dini présente un panorama de la création picturale de la région Auvergne-Rhône-Alpes des années 1810 à nos jours.

Bénéficiant de l’appellation « Musée de France » depuis 2003, le musée municipal Paul-Dini se déploie sur deux espaces d’exposition : l’espace Grenette, ancienne halle aux grains de la ville, et l’espace Cornil, ancienne usine textile. parc de stationnement (gratuit à proximité). Accès routier par route N6 et autoroute A6.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Musée municipal Paul-Dini