Visite décalée en famille Musée Paul-Dini, musée municipal Villefranche-sur-Saône, 17 septembre 2023, Villefranche-sur-Saône.

Visite décalée en famille Dimanche 17 septembre, 10h30 Musée Paul-Dini, musée municipal Gratuit, inscription sur place

Les médiateurs, Irene et Maxime, vous proposent de jouer en famille avec vos sens. Parents et enfants, laissez-vous guider par vos mains, votre bouche, votre nez… et vivez les œuvres autrement….

Visite décalée en famille, conseillée à partir de 6 ans. Espace Cornil.

Limitée à 20 personnes (inscription sur place).

Durant les Journées européennes du patrimoine le musée est ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Tout au long du week-end, entrée et animations gratuites.

Retrouvez toutes nos propositions ludiques pour les familles en libre accès dans les salles du musée.

Musée Paul-Dini, musée municipal 2, place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 68 33 70 http://www.musee-paul-dini.com Halle aux grains dans les années 1840 transformée en musée-bibliothèque municipale à partir de 1863. Sa structure rectangulaire d’origine composée de 2 niveaux de 5 mètres de largeur entourant totalement un rectangle de 26mX10m (ancienne cour de la halle puis salle de peinture) a été conservée. Les façades et la toiture d’ardoise n’ont pas été modifiées. Les travaux récents ont essentiellement touché les espaces intérieurs. Le bâtiment est longé par une rue sur chaque façade. parc de stationnement (gratuit à proximité). Accès routier par route N6 et autoroute A6.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

