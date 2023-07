Concert au musée Paul Belmondo Musée Paul-Belmondo Boulogne-Billancourt, 17 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Concert au musée Paul Belmondo Dimanche 17 septembre, 18h00 Musée Paul-Belmondo Entrée libre

Concert du groupe Carol’s Quintet, de l’école Prizma.

Musée Paul-Belmondo 14 rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 69 01 http://www.otbb.org Aménagé dans le prestigieux château Buchillot, découvrez le fond d’atelier de Paul Belmondo (1895-1982) donné à la ville de Boulogne-Billancourt en 2007 par ses enfants Muriel, Alain et Jean-Paul. Un ensemble exceptionnel de sculptures, dessins et médailles créés par l’artiste révèlent le formidable esprit créatif de celui qui est l’un des derniers grands sculpteurs classiques du XXe siècle. Une évocation de l’atelier qu’il occupait dans les anciennes écuries du jardin de l’Observatoire ainsi que deux cabinets de dessins et médailles montrent un autre aspect du talent de Paul Belmondo. Des boiseries chaleureuses et de nombreux recoins incitent à l’exploration, rappelant ainsi les passages secrets et les cabinets de curiosité du XVIIIe siècle. Le musée Paul-Belmondo accorde une importance particulière au handicap visuel. Une galerie tactile, réalisée grâce au soutien de la Fondation Aéroports de Paris, permet aux déficients visuels (mais également à tout public) de découvrir des œuvres de l’artiste avec les mains et non plus le regard. M10 station Boulogne – Pont de Saint-Cloud ou Jean-Jaurès Bus 123 arrêt Église Notre-Dame ou Parc Edmond-de-Rothschild (SUBB boucle nord)

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

