Mini-concerts au sein du jardin Musée Paul Belmondo, 4 juin 2023, Boulogne-Billancourt. Mini-concerts au sein du jardin Dimanche 4 juin, 17h00 Musée Paul Belmondo Entrée libre Les élèves du conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt proposent des mini-concerts au sein du jardin sur le thème des musiques du jardin. Deux ensembles de jeunes musiciens joueront des pièces classiques et modernes autour de Gounod, Beethoven et des extraits d’airs d’opéras de Mozart. Musée Paul Belmondo 14 rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France Installé dans l’ancien château Buchillot, le musée Paul Belmondo invite à découvrir le fonds d’atelier de l’artiste, donné à la Ville de Boulogne-Billancourt par ses enfants. Un ensemble de sculptures, dessins et médailles révèle l’esprit créatif d’un grand sculpteur classique du XXe siècle. Le jardin de sculptures met en scène sept œuvres d’artistes contemporains de Paul Belmondo, témoignages de la grande vitalité du style classique de l’entre-deux-guerres. Accès parking public du Parchamp (à 200m du musée), métro ligne 10 (Boulogne – Jean-Jaurès, sortie boulevard Jean-Jaurès) puis bus 123 (arrêt église de Boulogne) ou bus SUBB nord (arrêt Parc Rothschild) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

