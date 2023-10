Visite guidée du Musée Ornithologique Charles Payraudeau Musée ornithologique Charles Payraudeau La Chaize-le-Vicomte, 13 mai 2023, La Chaize-le-Vicomte.

Visite guidée du Musée Ornithologique Charles Payraudeau Samedi 13 mai, 18h00 Musée ornithologique Charles Payraudeau Entrée libre

La 19ème édition de la Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 13 mai. À cette occasion, le ????? ??????? ?????????? ouvrira ses portes ?? ??? ? ??? et sera ??????? pour tous !

A travers une ?????? ????? ?, venez (re)découvrir l’étonnante collection du zoologiste Charles Payraudeau composée de plus de 1200 ??????? ?????????? ? de l’ouest paléarctique et 800 oiseaux naturalisés originaires de l’hémisphère sud (Afrique équatoriale, Amérique du sud, Australie, etc.).

Nous vous y attendons nombreux pour visiter le musée autrement !

Musée ornithologique Charles Payraudeau 4 rue des Noyers, 85310 La Chaize-le-Vicomte La Chaize-le-Vicomte 85310 Vendée Pays de la Loire http://www.lachaizelevicomte.fr Le musée conserve la collection ornithologique du naturaliste vendéen Charles Payraudeau, découvreur en 1826 de 85 espèces animales. Roche-sur-Yon, D 948, Dir. Fontenay le Vicomte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Mairie La Chaize-le-Vicomte