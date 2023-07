Balade découverte du musée au phare Musée Opale Sud Berck, 16 septembre 2023, Berck.

Accompagnés par André L’Höer, en charge des publics du musée, et fin spécialiste du patrimoine culturel et naturel berckois déambulez du musée au phare de Berck-sur-Mer, entre nature et culture, art et patrimoine.

Musée Opale Sud 60 rue de l’Impératrice Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 84 07 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© André L’Höer