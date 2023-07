Combattre au temps de la Rome antique Musée Opale Sud Berck, 16 septembre 2023, Berck.

Combattre au temps de la Rome antique 16 et 17 septembre Musée Opale Sud Gratuit

L’armement des soldats romains

Les nombreuses découvertes d’armes offensives et défensives nous permettent aujourd’hui de mieux connaître et comprendre l’équipement que portaient les soldats romains et son évolution au cours de la période impériale. Partons à la découverte des armes offensives et défensives des combattants de l’armée romaine pour en saisir leurs fonctions et leurs usages. A partir de reproduction d’armes et de modèles, nous explorons la variété et le fonctionnement des instruments et pour les plus jeunes (et les moins jeunes) partons expérimenter le combat romain, ses formations et dispositions tactiques.

« Combattre au temps de la Rome antique », une animation proposée par Pauline BOMBLED, ARSCAN UMR 7041 (Archéologie et sciences de l’Antiquité / CNRS)

Musée Opale Sud 60 rue de l’Impératrice Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 84 07 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

© Pauline Bombled / ARSCAN / GAMA