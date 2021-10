Iguerande Iguerande IGUERANDE, Saône-et-Loire Musée numérique – Soirée au Centre Pompidou Iguerande Iguerande Catégories d’évènement: IGUERANDE

Saône-et-Loire

Musée numérique – Soirée au Centre Pompidou Iguerande, 17 décembre 2021, Iguerande. Musée numérique – Soirée au Centre Pompidou 2021-12-17 20:00:00 – 2021-12-17 21:30:00 Montée du Bourg Espace culturel Jean-Luc Popelin

Le déploiement du musée numérique nous permet cette année de vous proposer des "Soirées au Musée", ce mois-ci au Centre Pompidou. Venez toucher du doigt (littéralement) quelques oeuvres emblématiques de ce musée, accompagnés d'une médiatrice. Le Centre National d'Art et de Culture Georges-Pompidou (CNAC) – communément appelé « Centre Pompidou », est un établissement pluridisciplinaire né de la volonté du président Georges Pompidou, grand amateur d'art moderne, de créer au cœur de Paris une institution culturelle originale entièrement vouée à la création moderne et contemporaine où les arts plastiques voisineraient avec les livres, le dessin, la musique, le spectacle vivant, les activités pour les jeunes publics, ainsi que le cinéma. Réservation conseillée – Places limitées

Détails Catégories d’évènement: IGUERANDE, Saône-et-Loire Autres Lieu Iguerande Adresse Montée du Bourg Espace culturel Jean-Luc Popelin Ville Iguerande lieuville 46.20933#4.07772