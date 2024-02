Musée numérique « Les animaux mal-aimés » Micro-Folie Nomade Sud-Charente Blanzac Coteaux-du-Blanzacais, mercredi 21 février 2024.

Musée numérique « Les animaux mal-aimés » Micro-Folie Nomade Sud-Charente Blanzac Coteaux-du-Blanzacais Charente

La Micro-Folie c’est un grand écran pour voir les œuvres grandeur nature et haute définition, des ateliers pédagogiques et des casques réalité virtuelle pour entrer dans les tableaux et écouter les personnages.

Thème de cet atelier Les animaux mal-aimés

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21

fin : 2024-02-21

Blanzac 8 route de Montmoreau

Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine mediathequeblanzac@cdc4b.com

L’événement Musée numérique « Les animaux mal-aimés » Micro-Folie Nomade Sud-Charente Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de tourisme du Sud Charente