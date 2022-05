Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie, 21 mai 2022, .

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

2022-05-21 – 2022-05-21

Musée numérique : COLLECTION INÉDITE ET NOUVELLE – COLLECTION UNION EUROPÉENNE

L’Union Européenne plus qu’une idée une réalité à travers la multiplicité de ses peuples qui ont tous un socle culturel commun lié par leur histoire mêlée de conflits et de paix. Aujourd’hui l’Europe avance dans une direction et un idéal communs : celui de la liberté.

Session de réalité virtuelle : Les rêves du Douanier Rousseau (7min)

Plongez dans le célèbre tableau « Le Rêve » de Henri Rousseau. Suivez un visiteur curieux qui se laisse enfermer au jardin des plantes à Paris. Ce lieu a été source d’inspiration pour le peintre, charmé par l’univers de la jungle et des animaux.

