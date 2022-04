Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande, 16 avril 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande

2022-04-16 – 2022-04-16 Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Musée numérique : COLLECTION NATIONALE #1

Découvrez à votre rythme, la richesse et la diversité de la Collection Nationale #1, grâce à nos nombreux partenaires tels que le Centre Pompidou, le Musée de Louvre, Universcience…et bien d’autres encore !

Session de réalité virtuelle : Claude Monet, l’obsession des Nymphéas et Le voyage intérieur de Paul Gauguin (10min)

En réalité virtuelle venez découvrir deux tableaux et univers d’artistes reconnus. Claude Monet a consacré les 30 dernières années de sa vie à peindre les nymphéas de son jardin à Giverny. Ce tableau colossal qui lui coûta la vue est une immersion dans le travail de l’artiste dont le regard est troublé par la perte de la vue. Puis, vous serez invités à voyager avec Paul Gauguin à Tahiti, où l’artiste a trouvé l’inspiration pour de nombreux tableaux. Vous serez plongés à travers l’imaginaire de Gauguin et ses dessins.

+33 5 57 46 03 00

OT PAYS FOYEN

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande

