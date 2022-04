Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande, 8 juin 2022, Sainte-Foy-la-Grande. Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande

2022-06-08 – 2022-04-06 Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Musée numérique : COLLECTION NATIONALE #3

De nouveaux musées et institutions rejoignent le réseau des Micro-Folie grâce à cette troisième collection nationale. Le choix des oeuvres est éclectique et nous fait découvrir des trésors de la France entière.

Session de réalité virtuelle : Pompéï (8 min)

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

