Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande, 19 mars 2022, Sainte-Foy-la-Grande. Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande

2022-03-19 – 2022-03-19 Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Venez découvrir la dernière collection du musée numérique le Japonisme.

Cette collection originale est une occasion unique de plonger dans une sélection d’œuvres soumises à l’influence de la civilisation et de l’art japonais. Pour Raymond Isey, « le Japon a été l’équivalent de la découverte d’un continent esthétique nouveau »

Session de réalité virtuelle : Pompéï 360° : Venez comprendre comment l’éruption du Vésuve a détruit dans son entièreté la ville de Pompéi en Italie. Au travers d’images de synthèse, vous revivrez cette expérience volcanique inoubliable. Vous remonterez au temps de l’Antiquité et vous suivrez un père et sa fille qui tentent de fuir l’explosion. Venez découvrir la dernière collection du musée numérique le Japonisme.

Cette collection originale est une occasion unique de plonger dans une sélection d’œuvres soumises à l’influence de la civilisation et de l’art japonais. Pour Raymond Isey, « le Japon a été l’équivalent de la découverte d’un continent esthétique nouveau »

Session de réalité virtuelle : Pompéï 360° : Venez comprendre comment l’éruption du Vésuve a détruit dans son entièreté la ville de Pompéi en Italie. Au travers d’images de synthèse, vous revivrez cette expérience volcanique inoubliable. Vous remonterez au temps de l’Antiquité et vous suivrez un père et sa fille qui tentent de fuir l’explosion. +33 5 57 46 03 00 Venez découvrir la dernière collection du musée numérique le Japonisme.

Cette collection originale est une occasion unique de plonger dans une sélection d’œuvres soumises à l’influence de la civilisation et de l’art japonais. Pour Raymond Isey, « le Japon a été l’équivalent de la découverte d’un continent esthétique nouveau »

Session de réalité virtuelle : Pompéï 360° : Venez comprendre comment l’éruption du Vésuve a détruit dans son entièreté la ville de Pompéi en Italie. Au travers d’images de synthèse, vous revivrez cette expérience volcanique inoubliable. Vous remonterez au temps de l’Antiquité et vous suivrez un père et sa fille qui tentent de fuir l’explosion. OT PAYS FOYEN

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Autres Lieu Sainte-Foy-la-Grande Adresse Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Ville Sainte-Foy-la-Grande lieuville Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Departement Gironde

Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-foy-la-grande/

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande 2022-03-19 was last modified: by Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande 19 mars 2022 Gironde Sainte-Foy-la-Grande

Sainte-Foy-la-Grande Gironde