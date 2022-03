Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande, 5 mars 2022, Sainte-Foy-la-Grande. Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande

2022-03-05 – 2022-03-05 Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Venez découvrir la dernière collection du musée numérique la Collection Nationale 2.

Découvrez à votre rythme, la richesse et la diversité de la Collection Nationale #2, grâce à nos nombreux partenaires tels que le Centre Pompidou, le Musée de Louvre, Universcience…et bien d’autres encore !

Session de réalité virtuelle : Les Noces de Cana : Venez découvrir le tableau Les Noces de Cana réalisé par le peintre Véronèse. Ce dernier nous explique ainsi à travers une toile immense comment il a représenté une scène biblique pour habiller un des murs du monastère San Giorgio de Venise. L’artiste a peint plus de 130 personnages afin d’illustrer le thème festif du mariage. Venez découvrir la dernière collection du musée numérique la Collection Nationale 2.

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande

