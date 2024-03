Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande, samedi 29 juin 2024.

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Musée numérique Collection Mexico

Dans le cadre d’Eldorado, pour célébrer les richesses du patrimoine mexicain, le réseau Micro-Folie inaugure la 6ème collection du musée numérique. En partenariat avec deux musées de Mexico, le Musée d’Art Moderne et le musée d’Anthropologie, cette seconde collection internationale nous plonge dans l’histoire du Mexique, des Mayas et de Teotihucan à Frida Kahlo et David Alfaro Siqueiros.

VR Le Captif de Teotihuacan Le musée du quai Branly Jacques Chirac propose en exclusivité pour les Micro-Folies, un programme en réalité virtuelle présentant l’histoire de Teotihuacan, la Cité des Dieux . Son apogée dura plus de quatre siècles, de 100 à 550 après J.-C. Située à une quarantaine de kilomètres du cœur de l’actuelle Mexico, cette formidable capitale religieuse, économique et politique, compta alors entre 80 000 et 100 000 habitants… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 14:00:00

fin : 2024-06-29 17:00:00

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine microfolie@paysfoyen.fr

