Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande, mercredi 12 juin 2024.

Collection Les Résidences Royales Européennes

Le musée numérique vous fera découvrir des palais et châteaux à l’échelle de l’Europe mais également les nombreux objets et œuvres d’arts qui constituent leurs collections. Redécouvrez l’histoire de l’Europe et de ses souverains, de Louis XIV à Sissi, des rois d’Espagne aux tsars russes.

VR Pompéï 360°

Venez comprendre comment l’éruption du Vésuve a détruit dans son entièreté la ville de Pompéi en Italie. Au travers d’images de synthèse, vous revivrez cette expérience volcanique inoubliable. Vous remonterez au temps de l’Antiquité et vous suivrez un père et sa fille qui tente de fuir l’explosion. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 09:30:00

fin : 2024-06-12 12:30:00

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine microfolie@paysfoyen.fr

L’événement Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2024-03-13 par OT du Pays Foyen