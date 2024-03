Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande, samedi 1 juin 2024.

Musée numérique Collection Paris

Riches de plus d’un million d’œuvres d’art, les musées de la Ville de Paris réunissent des collections exceptionnelles par leur diversité et leur qualité. Paris Musées vous propose de voyager au travers de cette collection de plus de 500 œuvres pluridisciplinaires et de découvrir l’émulation artistique parisienne à travers les âges.

INEDIT NOUVEAUTE Réalité virtuelle Marco & Polo Go round

Alors qu’ils font face à des difficultés au sein de leur couple, Marco et Polo voient la gravité s’inverser leur monde se désagrège littéralement autour d’eux. Marco & Polo Go Round nous plonge dans l’intimité d’un jeune couple et nous invite à vivre physiquement la crise qu’il traverse à travers l’expérience d’un monde altéré, sens dessus dessous. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine microfolie@paysfoyen.fr

L'événement Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2024-03-13