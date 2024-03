Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande, mercredi 15 mai 2024.

Musée numérique Collection Corse

Riche de 500 œuvres, cette collection Corse s’est construite autour de 4 grandes thématiques le patrimoine naturel, l’histoire et les grands personnages, l’architecture et les habitats et la corse contemporaine.

VR Le Moine au bord de la mer, de Caspar David Friedrich

Décelez le mystère du tableau Le Moine au bord de la mer en 360°. Chef-d’œuvre du romantisme allemand peint par Caspar David Friedrich, le tableau met en scène la solitude d’un moine face à la mer. En fond sonore, la lecture des carnets du peintre contextualise la toile, de l’esquisse à l’œuvre finalisée. Entre nature et mystère, immiscez-vous dans les détails du tableau, jusqu’à lever le voile de l’énigmatique moine. Dans cet univers romantique en 360°, l’immersion 3D plonge dans une expérience mystique et sensorielle du romantisme. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 14:00:00

fin : 2024-05-15 17:00:00

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine microfolie@paysfoyen.fr

