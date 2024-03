Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande, mercredi 3 avril 2024.

INEDIT NOUVEAUTE Musée numérique Collection Auvergne-Rhône-Alpes

La collection Auvergne-Rhône-Alpes met en avant les arts de la mode et du textile. Ce sont 31 institutions muséales et patrimoniales ou maisons artisanales de la région qui sont valorisées. Le spectacle vivant est également mobilisé, à travers de grands concepteurs et leurs réalisations, tout comme l’art contemporain, avec la collaboration du FRAC-Auvergne. Protéiforme, cette collection permettra de faire mieux connaître aux habitantes et aux habitants de cette région, et à tous les usagers du Musée numérique de France, un vaste pan de savoir-faire souvent méconnus qui font d’Auvergne-Rhône-Alpes une grande région textile.

VR L’Île des morts, d’Arnold Böcklin EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 09:30:00

fin : 2024-04-03 12:30:00

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine microfolie@paysfoyen.fr

L’événement Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2024-03-13 par OT du Pays Foyen