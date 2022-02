Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Venez découvrir la dernière collection du musée numérique la Collection des Hauts de France.

La collection des Hauts de France est la première collection régionale, elle réunit 400 œuvres issues de 22 institutions muséales. Elle a pour but de montrer la diversité des musées d’une même région. Elle met en valeur un patrimoine exceptionnel réunissant des musées du Nord de la France.

Session de réalité virtuelle : – 22.7°C : Venez vivre une expérience initiatique musicale. Pendant 5 semaines, le producteur de musique électronique Molécule s'est isolé au Groenland afin de composer un projet mêlant cinéma, technologies immersives et expérimentation sonore et musicale.

+33 5 57 46 03 00

