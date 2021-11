Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande 33220, Sainte-Foy-la-Grande Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: 33220

Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande, 8 décembre 2021, Sainte-Foy-la-Grande. Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande

2021-12-08 – 2021-12-08 Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Venez découvrir la dernière collection du musée numérique la Collection Nationale 3.

Session de réalité virtuelle : Les Rêves du Douanier Rousseau : plongez dans le célèbre tableau Le Rêve de Henri Rousseau. Suivez un visiteur curieux qui se laisse enfermer au Jardin des Plantes à Paris. Ce lieu a été source d’inspiration pour le peintre, charmé par l’univers de la jungle et des animaux. Venez découvrir la dernière collection du musée numérique la Collection Nationale 3.

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande

