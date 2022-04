Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande, 4 mai 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande

2022-05-04 – 2022-05-04 Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république

Sainte-Foy-la-Grande 33220

Musée numérique : COLLECTION QUÉBEC

Découvrez la belle province de ses racines amérindiennes à nos jours dans toute sa riche diversité. Et appréhendez la culture de cette seule province francophone de l’Amérique.

Session de réalité virtuelle : – 22.7°C (8 min)

Pendant cinq semaines, le producteur de musique électronique Molécule s’est isolé à Tiniteqilaaq au Groenland. En immersion dans le cercle polaire, cette aventure sensorielle et introspective capturée à 360° par Hugues Espinasse, et matérialisée en 3D par Jan Kounen et Amaury La Burthe, est un projet composite mêlant cinéma, technologies immersives, et expérimentation sonore et musicale. Ce voyage initiatique révèle le processus de création musicale singulier de Molécule dont résulte son dernieralbum, -22,7° C, et la bande son de cette expérience VR.

Musée numérique : COLLECTION QUÉBEC

Découvrez la belle province de ses racines amérindiennes à nos jours dans toute sa riche diversité. Et appréhendez la culture de cette seule province francophone de l’Amérique.

Session de réalité virtuelle : – 22.7°C (8 min)

Pendant cinq semaines, le producteur de musique électronique Molécule s’est isolé à Tiniteqilaaq au Groenland. En immersion dans le cercle polaire, cette aventure sensorielle et introspective capturée à 360° par Hugues Espinasse, et matérialisée en 3D par Jan Kounen et Amaury La Burthe, est un projet composite mêlant cinéma, technologies immersives, et expérimentation sonore et musicale. Ce voyage initiatique révèle le processus de création musicale singulier de Molécule dont résulte son dernieralbum, -22,7° C, et la bande son de cette expérience VR.

+33 5 57 46 03 00

Musée numérique : COLLECTION QUÉBEC

Découvrez la belle province de ses racines amérindiennes à nos jours dans toute sa riche diversité. Et appréhendez la culture de cette seule province francophone de l’Amérique.

Session de réalité virtuelle : – 22.7°C (8 min)

Pendant cinq semaines, le producteur de musique électronique Molécule s’est isolé à Tiniteqilaaq au Groenland. En immersion dans le cercle polaire, cette aventure sensorielle et introspective capturée à 360° par Hugues Espinasse, et matérialisée en 3D par Jan Kounen et Amaury La Burthe, est un projet composite mêlant cinéma, technologies immersives, et expérimentation sonore et musicale. Ce voyage initiatique révèle le processus de création musicale singulier de Molécule dont résulte son dernieralbum, -22,7° C, et la bande son de cette expérience VR.

OT PAYS FOYEN

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2022-04-06 par