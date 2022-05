Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie, 22 juin 2022, .

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

2022-06-22 – 2022-06-22

Musée numérique : COLLECTION MEXICO

Dans le cadre d’Eldorado, pour célébrer les richesses du patrimoine mexicain, le réseau Micro-Folie inaugure la 6ème collection du musée numérique. En partenariat avec deux musées de Mexico, le Musée d’Art Moderne et le musée d’Anthropologie, cette seconde collection internationale nous plonge dans l’histoire du Mexique, des Mayas et de Teotihucan à Frida Kahlo et David Alfaro Siqueiros.

Session de réalité virtuelle : Gloomy Eyes (10 min)

Gloomy Eyes raconte une histoire d’amour entre un enfant zombie et une petite fille dans une ville privée de soleil. Fiction VR en animation 3D découpée en trois chapitres, Gloomy Eyes nous plonge dans un monde mystérieux où la nuit est devenue éternelle. Les ténèbres ont incité les morts à sortir de leur tombe et une guerre a éclaté entre zombies et vivants. Au milieu de ce chaos, une histoire d’amour naît…

dernière mise à jour : 2022-04-06 par