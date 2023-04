Venez découvrir le musée Nissim de Camondo ! Musée Nissim de Camondo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Venez découvrir le musée Nissim de Camondo ! Musée Nissim de Camondo, 13 mai 2023, Paris. Venez découvrir le musée Nissim de Camondo ! Samedi 13 mai, 18h00 Musée Nissim de Camondo Entrée libre, sur inscription À l’occasion de la Nuit européenne des musées 2023, venez visiter le musée Nissim de Camondo et l’exposition « Doucet et Camondo : une passion pour le XVIIIe siècle » de 18h à 22h (dernière entrée à 21h). L’hôtel particulier du comte Moïse de Camondo (1860-1935) est la reconstitution d’une demeure du XVIIIe siècle construite de 1911 à 1914 en bordure du parc Monceau par l’architecte René Sergent. Moïse de Camondo, collectionneur passionné, y a rassemblé meubles, tableaux, tapis, tapisseries, porcelaines et orfèvrerie du XVIIIe siècle français d’une qualité exceptionnelle. Musée Nissim de Camondo 63 rue de Monceau 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France 01 53 89 06 50 http://madparis.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.madparis.fr/activite/2611/ »}] Le musée Nissim de Camondo, hôtel particulier situé en bordure du Parc Monceau, est la reconstitution d’une demeure artistique du XVIIIe siècle voulue par le comte Moïse de Camondo (1860-1935), collectionneur passionné, qui y a rassemblé meubles, tableaux, tapis, tapisseries, porcelaines et orfèvrerie du XVIIIe siècle français d’une qualité exceptionnelle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

