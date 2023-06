Exposition : les collections prestigieuses du Duc de Penthièvre, de l’hôpital Saint-Jacques au musée Nicolas Poussin Musée Nicolas Poussin Les Andelys, 16 septembre 2023, Les Andelys.

Du 1er avril 2023 au 5 novembre 2023

Au musée Nicolas Poussin des Andelys

L’hôpital Saint-Jacques des Andelys déménagera dans des locaux neufs, au second semestre 2023, et quittera la grande bâtisse édifiée près de la Seine, en 1785, par l’architecte Gambier sous l’impulsion du Duc de Penthièvre.

Le 27 avril 2022, le conseil d’administration de l’hôpital a fait don de la totalité des collections du Duc de Penthièvre, qui étaient restées propriétés de l’hospice, au musée Nicolas Poussin. En effet, de très beaux tableaux XVIIème, un mobilier XVIIIème de qualité et de magnifiques objets d’art médicaux et religieux sont venus enrichir les collections du musée des Andelys.

Cette exposition a pour objectif de présenter au public la richesse et la diversité de ces nouvelles acquisitions et de retracer l’histoire de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques en rendant hommage au Duc de Penthièvre qui a marqué de son empreinte notre région, puisqu’en 1755, à la mort de son cousin le comte d’Eu, il a hérité des comtés de Dreux, de Vernon, des Andelys, de Lyons et de Pacy- sur- Eure.

Le musée est installé dans une maison à colombages du XVIIIe siècle, de style normande, épargné par le second conflit mondial et léguée à la ville par le docteur Giraud pour en faire un musée. Musée d'histoire locale, qui a la chance de posséder une œuvre originale de Nicolas Poussin, « Le Coriolan supplié par les siens ».

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

