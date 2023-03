Visite guidée : Poussin et Eros Musée Nicolas Poussin Les Andelys Catégories d’Évènement: Eure

Visite guidée : Poussin et Eros Musée Nicolas Poussin, 13 mai 2023, Les Andelys. Visite guidée : Poussin et Eros Samedi 13 mai, 20h00 Musée Nicolas Poussin Durée 30 min. Nicolas Poussin est considéré comme un des plus grands maîtres de l’école classique française. Il est reconnu comme l’archétype du peintre-philosophe.

Mais le grand maître du classicisme s’est également adonné au pur plaisir de peindre, en déployant une iconographie des plus licencieuses.

Le thème de l’amour a obsédé Nicolas Poussin toute sa vie et embelli son œuvre, mais d’une manière différente selon les époques.

Son approche est clairement érotique dans ses peintures de jeunesse et au cours des premières années romaines.

Dans les années 1630, c’est la folie bachique qu’il met en scène avec un aspect dionysiaque jouissif. Dionysos n’est-il pas le dieu de la vie dans toute son intensité et ses dimensions?

Durant la maturité, la maladie l’affecte, l’amour devient mélancolique, lié à la mort, avec un traitement dramatique.

Tout théoricien et philosophe qu’il fut, le grand peintre du stoïcisme médita sur les félicités et les angoisses de l’amour, avec les Métamorphoses d’Ovide comme inépuisable source d’inspiration.

Intervenante : Françoise Baron, responsable du musée Nicolas Poussin

Le musée Nicolas Poussin retrace l'histoire de la ville des Andelys de la période préhistorique à l'activité industrielle du XXe siècle. Il présente également un tableau de Nicolas Poussin, intitulé « Coriolan supplié par sa famille ». Ce chef d'œuvre rappelle les origines andelysiennes du plus grand peintre français du XVIIe siècle, qui a donné son nom au musée.

