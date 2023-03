Visite guidée : de l’hôpital au musée, un avenir pour les œuvres du passé Musée Nicolas Poussin, 13 mai 2023, Les Andelys.

Visite guidée : de l’hôpital au musée, un avenir pour les œuvres du passé Samedi 13 mai, 19h00, 21h00 Musée Nicolas Poussin Réservation conseillée, durée 45 min.

L’enrichissement des collections d’un musée est toujours un grand moment. Cela participe à la sauvegarde du patrimoine.

De quoi dépend la sauvegarde du patrimoine ?

Parfois, il faut étayer un dossier complexe impliquant de gros moyens financiers et humains.

Parfois, comme c’est le cas ici, il suffit d’une décision intelligente.

Cette décision a été prise par Madame Marianne CARDALIAGUET, Directrice de l’Hôpital Saint Jacques situé au Petit Andely, en bord de Seine.

Cet hôpital, dont l’origine remonte aux environs de 1225, a été réhabilité en 1781 par le Duc de Penthièvre, petit-fils légitimé de Louis XIV. Mais ne parlons pas plus de lui dans son dos. Nous vous présenterons ce grand homme, grand humaniste, quand nous serons face à lui. Le Musée de Vernon a prêté au musée Nicolas POUSSIN un tableau du Duc.

Le Duc de Penthièvre avait fait aménager pour lui, dans l’hôpital, un appartement particulier qui est resté « dans son jus », meublé et décoré de tableaux. Madame Cardaliaguet a trouvé dommage que cela reste confidentiel.

Pour que le public puisse accéder à ce patrimoine, Madame la Directrice a décidé de faire don des tableaux et objets à la ville des Andelys. Le musée Poussin était alors tout désigné pour en devenir l’écrin; écrin abritant déjà le tableau de Nicolas Poussin titré « Le Coriolan ».

Ce leg de tableaux du XVIIᵉ et de meubles et objets du XVIIIᵉ siècles manifeste l’intention de transmettre non seulement des biens matériels mais aussi l’intention d’entretenir la mémoire collective.

Cette mémoire ne vit que par l’observateur. Il est dit que dans un musée une œuvre est en acceptation. L’œuvre observée peut ainsi livrer un message si l’observateur est attentif, ouvert et curieux.

Alors l’œuvre qui semblait passive devient active et participe à l’éveil du visiteur.

La Nuit Européenne des Musées est le moment parfait pour établir ce lien.

Nous vous invitons à découvrir ces meubles, ces tableaux, ces gravures, ces objets d’arts et ces objets médicaux.

Indépendamment de ce qu’ils ont à nous dire sur leur époque, nous aurons peut-être la surprise d’y voir de temps en temps notre reflet, comme dans un miroir; le miroir de notre époque.

Lors de la promenade que nous allons faire ensemble nous vous proposerons d’établir différents types de liens possibles; les liens unissant la « Grande Histoire de France » et l’histoire locale de la ville des Andelys tel le Duc de Penthièvre, dont le comportement humaniste a valeur d’exemple, ou les frères Corneille; lien entre des moments forts comme une pieta et notre rapport à la vie et à ceux qu’on aime; lien entre des individus de haute spiritualité, comme Sainte Thérèse d’Avila, et notre quête de sens, ici et maintenant. Nous évoquerons l’importance de la contre réforme dans la peinture du XVIIᵉ siècle. Et nous ferons un signe amical à tous les pèlerins du monde en passant devant le tableau représentant Saint Jacques; l’hôpital a été une étape sur les chemins de Compostelle.

Le visiteur, conscient et présent à lui-même, s’interroge alors :

« Qu’a donc à me dire cette œuvre venant du passé ou d’un ailleurs ? ».

Catherine Pitel et Philippe Mero, conteurs

Musée Nicolas Poussin Rue Sainte Clotilde, 27700 Les Andelys Les Andelys 27700 Eure Normandie 02 32 54 31 78 http://www.museenicolaspoussin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 54 31 78 »}] Le musée Nicolas Poussin retrace l’histoire de la ville des Andelys de la période préhistorique à l’activité industrielle du XXe siècle. Il présente également un tableau de Nicolas Poussin, intitulé « Coriolan supplié par sa famille ». Ce chef d’œuvre rappelle les origines andelysiennes du plus grand peintre français du XVIIe siècle, qui a donné son nom au musée. © Musée Nicolas Poussin Gare routière à 20 mètres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:45:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:45:00+02:00

© Musée Nicolas Poussin