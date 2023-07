Expérimentez le cyanotype ! Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône, 16 septembre 2023, Chalon-sur-Saône.

Expérimentez le cyanotype ! 16 et 17 septembre Musée Nicéphore Niépce Sur inscription, places limitées, 8 personnes par séance, réservations à partir du 11 septembre par téléphone, mail ou sur place.

En 1842, l’anglais John Frederick William Herschel (1792-1871) met au point un procédé de tirage photographique générant des clichés bleutés : le cyanotype. À vous de l’expérimenter par la technique du photogramme et de découvrir l’image réalisée après exposition au soleil.

Ce procédé est tributaire de la météo. L’atelier ne sera pas proposé en cas de faible luminosité ou de pluie, et sera remplacé par l’animation famille « Classez des appareils photographiques ! » : saurez-vous remettre dans l’ordre chronologique des appareils photographiques de 1900 aux années 2000 ?

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023, 14h00, 15h30, 17h00

Durée : 1h00. Sur réservation à partir du 11 septembre. Jauge limitée.

Musée Nicéphore Niépce Hôtel des Messageries royales 28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 48 41 98 http://www.museeniepce.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 48 41 98 »}, {« type »: « email », « value »: « servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr »}] Fondé en 1974 à Chalon-sur-Saône, ville de naissance de l’inventeur de la photographie, le musée Nicéphore Niépce a constitué en près de trente cinq ans d’existence, l’une des collections photographiques les plus originales en Europe. Des premières héliographies de Nicéphore Niépce aux technologies numériques, cette collection de plus de trois millions d’images raconte les multiples histoires de la photographie dans son aventure esthétique et documentaire, mais aussi dans ses usages populaires et commerciaux. Le musée se donne pour mission d’établir un rapport entre les inventeurs, les pionniers et les créateurs d’aujourd’hui et tourne sa réflexion vers l’analyse de l’image dans une acceptation plus globale : ses applications, ses effets, ses codes. Des dispositifs interactifs et des films pédagogiques visent à replacer le public au centre du discours. Le spectateur manipule virtuellement des appareils, plonge au cœur des expériences de Nicéphore Niépce, se situe dans les différents univers intimes, commerciaux, professionnels des pratiques photographiques. Les pièces muséographiques utilisant les nouvelles technologies de l’image et le site internet favorisent l’accès de tous aux activités du musée. Des projets éducatifs, des conférences, des stages nationaux ou internationaux inscrivent le musée dans son rôle formateur. Lieu de visite, de conservation et d’exposition, le musée Nicéphore Niépce est également, grâce à son laboratoire photographique, un centre de production d’images contemporaines et de création artistique reconnu. Il sait conjuguer le respect de la conservation à l’étude précise des fonds conservés et à la présentation renouvelée de ses collections (plus de 80 000 photographies ou objets des collections numérisés, une base de données riche de près de 300 000 références). parc de stationnement (à moins de 100 m). Gare desservie (à 20 mn (TGV)). Voies navigables (la Saône).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Musée Nicéphore Niépce