Exposition de Kate Barry, « My Own Space » 15 – 17 septembre Musée Nicéphore Niépce Entrée libre

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, profitez des derniers jours d’ouverture de l’exposition « My Own Space » de Kate Berry. Kate Barry (1967-2013) débute sa carrière de photographe en 1996. Les commandes pour la mode et les magazines font sa renommée et son œuvre participe de la construction de l’imaginaire d’une époque (campagne mère-fille pour Comptoir des Cotonniers en 2003-2006, portraits d’actrices lors de la sortie du film Huit Femmes de François Ozon en 2002, etc.).

Malgré les contraintes des commandes, la photographe impose son regard, ce qui l’autorise à développer des projets plus personnels. Celui consacré aux salariés du marché international de Rungis (Les Gueules de Rungis, 2009) fera date, mais son œuvre autour du paysage est celle où elle exprime le mieux sa sensibilité. À l’opposé du clinquant des magazines, des impératifs des commandes et de la surmédiatisation de sa famille (elle est la fille de John Barry et de Jane Birkin), Kate Barry y propose des atmosphères dépouillées, faites de poésie et de subtilité, à la fois mélancoliques et oppressantes. En 2021, la famille de Kate Barry a donné au musée Nicéphore Niépce l’intégralité de ses négatifs couleur et noir et blanc, sa production numérique, ses planches contacts, une sélection de tirages ainsi que ses deux principales expositions (Bunkamara Gallery, Japon, 2000 et Arles, 2017).

Le musée propose au public de découvrir une première rétrospective de cette œuvre singulière, diverse et complexe.

Musée Nicéphore Niépce Hôtel des Messageries royales 28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Kate Barry